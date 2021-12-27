Убивший беременную жену пермяк приговорен к пожизненному сроку

Суд в Перми назначил местному жителю пожизненный срок за убийство беременной жены и ее отца. Накануне смерти погибшая заявила, что уходит от мужа и не будет рожать ему третьего ребенка.

Напомним, в Дзержинском районе Перми супруги поссорились из-за желания женщины развестись. Она заявила, что не хочет третьего ребенка от мужа, что привело мужчину в ярость. Он отвел двух детей в соседнюю комнату, вернулся и ударил жену ножом в грудь, а потом обезглавил.

Потом пермяк пригласил в гости тестя, встретил его у подъезда и несколько раз тяжело ранил ножом. Подозреваемый сбежал, но его нашли по горячим следам. Мужчина быстро во всем сознался.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Суд удовлетворил исковые требования потерпевших, с осужденного взыскано в общей сумме более 9 млн рубле», – сообщили в управлении Следственного комитета по Пермскому краю.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Пермь, Наталья Рязанова

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