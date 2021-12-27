В Курске годовалый малыш попал в больницу после удара током от гирлянды

В Курске новогодняя гирлянда стала причиной госпитализации годовалого мальчика. Ребенка ударило током.

Инцидент произошел в доме на улице Рябиновой. По данным территориального центра медицины катастроф, малыш получил ожог первой степени от электротока.

В настоящее время он находится в областной детской клинической больнице, передает РИА «Новости». Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Угрозы жизни малыша нет.

Курск, Зоя Осколкова

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