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Понедельник, 27 декабря 2021, 13:39 мск

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В Курске годовалый малыш попал в больницу после удара током от гирлянды

В Курске новогодняя гирлянда стала причиной госпитализации годовалого мальчика. Ребенка ударило током.

Инцидент произошел в доме на улице Рябиновой. По данным территориального центра медицины катастроф, малыш получил ожог первой степени от электротока.

В настоящее время он находится в областной детской клинической больнице, передает РИА «Новости». Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Угрозы жизни малыша нет.

Курск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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