В Дзержинске 13 человек получили повреждение глаз от УФ-лампы в кафе

После корпоратива в одном из кафе Дзержинска 13 человек обратились за медпомощью из-за повреждения глаз. Следователи и прокуратура проводят проверку.

Вечером 25 декабря жители Дзержинска повеселились в кафе, а утром многие стали жаловаться на неприятные ощущения в глазах. Врачи поставили диагноз – электроофтальмия, ожог глаз ультрафиолетовым излучением. Вечером 26 декабря было известно об 11 пострадавших, 27 декабря их стало 13 человек, сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Правоохранители и прокуратура проводят проверку, и уже выяснили, что в вечер торжества в кафе работала УФ-лампа.

«Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям сотрудников кафе будет дана юридическая оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей)», – рассказали в управлении СКР по региону.

Напомним, 14 учащихся Волго-Вятского колледжа информатики, финансов, права, управления в Кирове студентов получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. В прокуратуре предположили, что сотрудники колледжа не отключили лампу во время занятий.

Дзержинск, Наталья Рязанова

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