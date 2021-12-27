Взломщик уснул во время кражи в чужом доме под Калугой

Пробравшийся в чужой дом калужанин раздумывал, что украсть, и уснул на месте преступления. Прибывшие по вызову полицейские нашли его спящим на диване.

Жительница Малоярославецкого района Калужской области сообщила в полицию, что в ее доме кто-то разбил окно. Женщина побоялась одна входить в дом и дождалась дежурную машину. Пьяного взломщика нашли в одной из комнат и отвезли в отделение.

«Со слов мужчины, пока он выбирал, что же из чужих вещей ему взять с собой, он сильно устал и решил немного поспать в чужом доме. Проснулся, когда услышал голоса сотрудников полиции и хозяйки дома, и испугавшись, стал прятаться в одной из комнат», – рассказали в УМВД по Калужской области.

Полиция возбудила дело о покушении на кражу, а 33-летнего подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Калуга, Наталья Рязанова

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