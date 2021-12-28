Девочка пострадала при столкновении двух автобусов в Омске

Омские городские автобусы столкнулись на остановке, когда в них находились пассажиры. В результате пострадал маленький ребенок, сообщили в УМВД по Омской области.

Авария случилась в 07:20 часов по местному времени в Ленинском округе города. Водитель одного автобуса ПАЗ не выдержал дистанцию и врезался во второй ПАЗ, уже стоявший на остановке. В одном автобусе было шесть человек, во втором – 20, среди них женщина с пятилетней дочкой. Малышка получила травмы, и ее увезли в больницу.

Сотрудники МЧС и ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в результате аварии со школьным автобусом в Иркутской области 11 человек получили травмы. Автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ и перевернулся.

Омск, Наталья Рязанова

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