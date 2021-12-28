Экс-начальника службы развития вооружения ВМФ обвинили в хищениях на миллиард рублей

Следователи возбудили уголовное дело по двум эпизодам хищения государственных денег в отношении экс-главы службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадима Мовчана. По первому эпизоду ущерб составили более 497 млн рублей, по второму – 692,73 млн рублей.

Мовчана обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2013 по декабрь 2017 года чиновник проводил мошеннические схемы в Москве и области, Санкт-Петербурге, Саратовской и Мурманской областях. Он использовал служебное положение, чтобы сговориться с другими лицами и похитить «средства Министерства обороны РФ в размере 497 732 711 рублей 29 копеек», цитирует ТАСС постановление суда об аресте Мовчана.

Следствие узнало, что чиновник пытался избежать ответственности. Он попросил замначальника службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ обелить его в заключении для комплексной комиссионной военно-технической судебной экспертизы. Но экспертиза, как и другие документы по делу, а также показания свидетелей, подтвердили причастность Мовчана к мошенничеству.

Второй эпизод в деле Вадима Мовчана связан с хищением средств, выделенных по госконтрактам на модернизацию кораблей ВМФ, рассказал источник в правоохранительных органах. Ущерб оценили в 692 732 711 рублей. В этом деле также проходит обвиняемым консультант департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий. Оба обвиняемых арестованы.

Москва, Наталья Рязанова

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