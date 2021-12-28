Покатушки в ванне обошлись воронежцу в тысячу рублей

Житель Воронежа оштрафован на тысячу рублей за нарушение правил перевозки людей. Он катал по дороге несколько человек в ванне, прицепленной к его автомобилю.

«26 декабря примерно в 01.00 часов по улице Антонова-Овсеенко 23-летний местный житель, управляя автомобилем «Вольво», перевозил своего знакомого на конструкции, изготовленной на основе металлического каркаса и ванны, прикрепленных к автомобилю на гибкой сцепке», – рассказали в УМВД по региону.

Видео необычной поездки появилось в соцсетях с нескольких ракурсов. На опубликованных полицией кадрах видно, как машина с прицепленной ванной и пассажиром в ней выезжает с обочины на проезжую часть. В другом видео, снятом из окна соседней машины, в ванне сидят уже три человека.

Пользователи соцсети по-разному отнеслись к выходке воронежцев. Большинство сошлись во мнении, что участников нужно наказать хотя бы за порчу дорожного покрытия.

История получила неожиданное продолжение в видел объявления о продаже водном из городских пабликов. Участники поездки на ванне предложили всем желающим купить необычное средство передвижения за 2,5 тыс. рублей.

Воронеж, Наталья Рязанова

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