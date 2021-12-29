Пермяк забил подругу из ревности и выбросил в мусор

Следственный комитет задержал 35-летнего жителя города Чайковский Пермского края за избиение до смерти бывшей подруги. Тело погибшей со связанными руками нашли у мусорных баков.

По версии следствия, днем 23 декабря 41-летняя женщина пришла к бывшему сожителю за документами. В пылу ревности пьяный хозяин дома связал бывшей подруге руки и избил, несколько ударов пришлись по голове.

Он оставил ее без помощи и уснул. А ночью увидел, что женщина умерла. Подозреваемый вынес ее тело на улицу и оставил у мусорных баков, надеясь скрыть свою вину. Его быстро нашли и задержали.

«Расследуется дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», – рассказали в управлении СКР по Пермскому краю.

Отмечается, что мужчина недавно освободился из колонии, но ему уже грозит новый срок.

Напомним, житель Чувашии арестован за то, что зарубил жену топором, а ее голову выбросил в прорубь. Мотивом преступления мужчина назвал ревность.

Чайковский, Наталья Рязанова

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