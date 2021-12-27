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Понедельник, 27 декабря 2021, 14:38 мск

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В Чувашии муж отрубил голову жене и бросил ее в прорубь

Жителя Чувашии арестовали по обвинению в жестоком убийстве жены. Супруг зарубил благоверную топором, а ее голову выбросил в прорубь.

Убийство произошло 22 декабря в городе Алатырь. По данным следствия, 30-летний мужчина, находясь вместе с супругой в квартире ее матери, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес жене множество ударов топором по голове и другим частям тела. Женщина скончалась. После этого муж отрубил ее голову и скинул в прорубь.

По факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вскоре подозреваемый был задержан.

«Мужчине было предъявлено обвинение. Он арестован на два месяца, по 22 февраля», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В семье воспитывались двое детей. В момент убийства они были в школе. Детей передали бабушке.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,