Полиция задержала главных задир в массовой драке в Махачкале

Около 40 человек подрались посреди улицы в Махачкале. Полиция разыскивает всех участников потасовки, пока задержаны семеро.

Вечером 28 декабря наряды полиции прибыли на пересечение улиц Коркмасова и Гамида Далгатова, где происходила массовая драка. Полицейским пришлось стрелять в воздух, чтобы прекратить побоище. Оказалось, причиной происшествия стала ссора двух человек.

«Произошла перепалка между местным жителем и 38-летним работником подрядной организации. Она переросла в конфликт, в котором приняли участие примерно 40 человек», – рассказали в МВД по Республике Дагестан.

Семь человек не остановили даже выстрелы в воздух. Полицейские задержали их для выяснения обстоятельств случившегося.

Как сообщал «Новый День», 11 человек оказались в полиции после массовой драки в центре Москвы. В одном из жилых дворов столицы рабочие из Киргизии и Узбекистана подрались из-за уборки снега.

Махачкала, Наталья Рязанова

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