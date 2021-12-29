Полиция задержала главных задир в массовой драке в Махачкале

Около 40 человек подрались посреди улицы в Махачкале. Полиция разыскивает всех участников потасовки, пока задержаны семеро.
Вечером 28 декабря наряды полиции прибыли на пересечение улиц Коркмасова и Гамида Далгатова, где происходила массовая драка. Полицейским пришлось стрелять в воздух, чтобы прекратить побоище. Оказалось, причиной происшествия стала ссора двух человек.
«Произошла перепалка между местным жителем и 38-летним работником подрядной организации. Она переросла в конфликт, в котором приняли участие примерно 40 человек», – рассказали в МВД по Республике Дагестан.
Семь человек не остановили даже выстрелы в воздух. Полицейские задержали их для выяснения обстоятельств случившегося.
Как сообщал «Новый День», 11 человек оказались в полиции после массовой драки в центре Москвы. В одном из жилых дворов столицы рабочие из Киргизии и Узбекистана подрались из-за уборки снега.
Махачкала, Наталья Рязанова
© 2021, РИА «Новый День»
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