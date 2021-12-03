В Москве задержаны 11 человек после драки с лопатами

Полиция задержала 11 рабочих коммунальных служб после массовой драки в центре Москвы. Причиной конфликта оказалась уборка снега.

Накануне взволнованные москвичи пожаловались на массовую драку в одном из жилых дворов столицы. Рабочие в робах колотили друг друга не только кулаками, но и деревянными лопатами для уборки снега, с которыми возвращались с работы.

«После вчерашней драки задержаны семь уроженцев Киргизии и четверо уроженцев Узбекистана. В ходе потасовки пострадали три человека. Начата доследственная проверка», – рассказал источник в правоохранительных органах ТАСС.

По словам источника, киргизы собрались в одну бригаду и чистили от снега двор, а их коллеги из Узбекистана – крышу. Во время работы вторая бригада сбросила снег на уже очищенный участок. Это и стало причиной конфликта, который быстро перерос в драку.

Полиция уже составила в отношении задержанных протоколы за мелкое хулиганство, всем придется заплатить штраф.

Москва, Наталья Рязанова

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