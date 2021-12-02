Рабочие с лопатами устроили массовую драку в центре Москвы

Прокуратура Москвы проверяет обстоятельства массовой драки в центре столицы днем 2 декабря. Толпа рабочих коммунальных служб внезапно устроила свару в одном из дворов.

В официальном телеграм-канале ведомства появилось видео инцидента. В кадре видно, как около 10 человек в робах и с лопатами внезапно бросились друг на друга с кулаками. Задиры вскоре пустили в ход даже деревянные лопаты для чистки снега.

Жильцы соседних домов пожаловались на буянящих рабочих, и случаев заинтересовались в прокуратуре.

«Прокуратура проводит проверку по обращениям жителей Басманного района о нарушении общественного порядка на ул. Машкова», – сообщили в ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили повысить в пять раз штраф за хулиганство из-за волны массовых драк в ряде регионов, в частности в Москве. Депутаты решили, что штраф в пять тысяч рублей напомнит буянам о неотвратимости наказания и подействует профилактически.

Москва, Наталья Рязанова

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