В Госдуме предложили ужесточить наказание за драки

Более высокий штраф сможет сдержать хулиганов, считает замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он предложил в пять раз ужесточить наказание за драки, пишут «Известия».

Парламентарий отметил, что за последние полтора месяца в Москве и области случились нескольких массовых драках. Напомним, после потасовки на Ереванской улице полиция задержала 24 человека. В районе Некрасовка были задержаны 10 участников массовой драки. А 37 мигрантов, участвовавших в массовой потасовке 5 августа в Мытищах, в конце августа выдворены из России.

«Целесообразно увеличить административное наказание, чтобы свести к минимуму массовые драки. За однократное [нарушение] назначают маленький штраф. Нужно, чтобы гости нашего государства понимали неотвратимость наказания, иначе правовой нигилизм будет расти», – заявил Выборный.

Он предложил увеличить в пять раз действующий минимальный штраф в одну тысячу рублей – до пяти тысяч.

В КПРФ инициативу посчитали бесполезной, поскольку «дерется нищета». Большинство участников массовых драк – приехавшие на заработки мигранты, которые не смогут заплатить названную сумму.

В «Справедливой России» отметили, что неотвратимость наказания действует сильнее, чем его строгость.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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