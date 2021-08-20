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Пятница, 20 августа 2021, 16:10 мск

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Массовая драка на футбольном поле в Москве: задержано 34 человека

Московская полиция задержала 34 участника массовой драки на футбольной площадке, расположенной на Ереванской улице. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, 16-ти из них грозит депортация их РФ.

В отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по частям 1 и 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В полиции уточнили, что шестерым назначен штраф в размере 500 рублей, в отношении 28 граждан судебным органом вынесено решение об административном аресте сроком от 10 до 15 суток каждому.

Кроме того, 16 из арестованных привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Решается вопрос о вынесении решения о неразрешении въезда в РФ и об их депортации.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.08.21

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