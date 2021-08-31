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Вторник, 31 августа 2021, 11:50 мск

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Из России выдворены первые 37 участников массовой драки в подмосковных Мытищах

В Подмосковье полиция выдворила за пределы России 37 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, приезжие были участниками массовой драки на Пограничной улице в Мытищах 5 августа.

В отделы полиции были доставлены 66 уроженцев ближнего зарубежья. В их отношении составлено 134 административных протокола, из них: 54 по ст. 18.8 КоАП РФ, выразившиеся в нарушении правил миграционного учета, 65 – по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 15 – по ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах, – пояснила Петрова.

Позднее на 49 иностранцев суд наложил штраф в 5 тысяч рублей на каждого с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и последующим выдворением из России. На первом этапе Россию покинули 37 мигрантов.

В рамках выяснения обстоятельств драки в отношении 54-летней уроженки Чувашии возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». «Установлено, что подозреваемая, являясь владелицей хостела, где проживали иностранцы, организовала их нелегальное нахождение на территории Российской Федерации. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – уточнила Петрова.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние 10 дней произошло три массовые драки, в том числе с участием уроженцев ближнего зарубежья.

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