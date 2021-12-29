Туристы из Подмосковья попросили о помощи в горах Кабардино-Балкарии

Группа туристов из Подмосковья запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. На поиски группы направились специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

По данным ведомства, в 9:40 мск в среду «поступило сообщение о том, что группа туристов из Московской области в количестве 7 человек, подала сигнал SOS c указанием GPS координат».

Группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. На поиски туристов в Черекское ущелье выдвинулись четыре специалиста Эльбрусского высокогорного Эльбрусского высокогорного отряда.

На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 4-х человек и 1 единица техники.

Добавим, что в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров объявлена лавиноопасность в период с 18:00 29 декабря до 18:00 30 декабря.

Нальчик, Наталья Петрова

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