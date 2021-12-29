Полиция нашла избившего пенсионерку краснодарца

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении местного жителя, напавшего на пенсионерку за устное замечание. Ранее судимому рабочему грозит до пяти лет колонии и второе дело – за избитого прохожего.

Накануне в соцсетях распространилось видео из двора жилого дома. Двое рабочих приехали пилить дерево, а живущая в доме женщина попросила не бросать ветки и куски дерева в ее палисадник. Один из рабочих ответил ей нецензурной бранью и несколько раз ударил по голове.

Полицейские выяснили, что 39-летний краснодарец несколько раз был судим за побои и угрозу убийством. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. А также еще одно уголовное дело: с пострадавшим, который получил перелом, когда бросился на защиту пенсионерки.

«У пострадавшего диагностирован перелом локтевой кости, что может быть квалифицировано как причинение средней тяжести вреда здоровью», – рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Краснодар, Наталья Рязанова

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