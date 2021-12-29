СКР в Сосновоборске задержал педофила и раскрыл серию нападений

Сотрудники полиции и Следственного комитета поймали подозреваемого в педофилии в Сосновоборске Красноярского края. Мужчину разыскивали с начала декабря, когда от него пострадала девятилетняя девочка.

«Сотрудниками МО МВД России «Березовский» установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления в отношении ребенка в Сосновоборске. Им оказался ранее не судимый местный житель 1949 года рождения», – рассказали в полиции.

Следственный комитет 15 декабря возбудил уголовное дело после инцидента со школьницей, которая столкнулась с подозреваемым на улице. Во время допроса пенсионер признался еще в нескольких эпизодах.

«72-летний житель города Сосновоборска в ходе допроса дал признательные показания, заявив о совершении ряда аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних на территории Сосновоборска», – пояснили в краевом управлении СКР.

Следователи просят всех, кто пострадал от действий подозреваемого или знает о подобных случаях, сообщить об этом в полицию или в СКР.

Вскоре мужчине предъявят обвинение в совершения иных действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и отвезут в суд для избрания меры пресечения.

Сосновоборск, Наталья Рязанова

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