Хабаровская прокуратура проверяет отключения тепла во время морозов

Прокуратура проверяет обстоятельства отключений подачи тепла и воды в поселках Хабаровского края. В 40-градусный мороз проблемы с отоплением случились в многоквартирных домах и школах.

В поселке Высокогорный Ванинского района остановили центральную котельную из-за сниженного давления в трубах. Без тепла и горячей воды остались 33 многоквартирных домах и 2 социально значимых объекта. В районной больнице отключили даже холодную воду – перемерзли коммунальные сети.

Понижена подача отопления в школу поселка Эльбан в Амурском районе – воздух в здании не прогревается выше 17-18 градусов. В 35 многоквартирных домах Хабаровска нарушено газоснабжение.

В ведомстве отметили, что в регион пришли морозы: ночью температура достигает минус 40 градусов, днем – минус 30.

«Проводятся проверки, устанавливаются причины аварий, дается оценка полноте и своевременности принятия мер к ликвидации, а также соблюдению температурного режима в жилых помещениях», – добавили в краевой прокуратуре.

Напомним, в ночь на 23 декабря короткое замыкание привело к возгоранию кабелей на ТЭЦ-1 Улан-Удэ. 1328 многоквартирных жилых домов остались без горячей воды, в квартиры подавали недостаточно тепла.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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