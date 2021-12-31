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Пятница, 31 декабря 2021, 08:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Казани двое женщин с детьми отравились неизвестным веществом

Четыре человека оказались в больнице в Казани с симптомами отравления. Среди пострадавших двое детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В ночь на 31 декабря бригада скорой помощи прибыла на вызов о массовом отравлении. Сразу четыре человека почувствовали себя плохо: женщины 1952 и 1977 годов рождения и две девочки 8 и 12 лет. Состояние взрослых оценили как средней тяжести, отравление у девочек было легкой степени.

Медики не смогли назвать точную причину отравления. Спасатели связались со специалистами газовой службы, проводится проверка.

Ранее в Саратовской области четыре человека умерли от отравления неизвестным веществом. Двое детей не дожили до приезда скорой помощи, еще одного ребенка и тетю детей доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей оба умерли.

Казань, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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Поволжье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Казань,