В Казани двое женщин с детьми отравились неизвестным веществом

Четыре человека оказались в больнице в Казани с симптомами отравления. Среди пострадавших двое детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В ночь на 31 декабря бригада скорой помощи прибыла на вызов о массовом отравлении. Сразу четыре человека почувствовали себя плохо: женщины 1952 и 1977 годов рождения и две девочки 8 и 12 лет. Состояние взрослых оценили как средней тяжести, отравление у девочек было легкой степени.

Медики не смогли назвать точную причину отравления. Спасатели связались со специалистами газовой службы, проводится проверка.

Ранее в Саратовской области четыре человека умерли от отравления неизвестным веществом. Двое детей не дожили до приезда скорой помощи, еще одного ребенка и тетю детей доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей оба умерли.

Казань, Наталья Рязанова

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