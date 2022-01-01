Жертвами пожара в Иркутске стали пять человек

Пять человек, включая 11-летнего ребенка, погибли на пожаре в Иркутске. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пожар произошел в деревянном двухэтажном жилом доме в селе Хомутово Иркутского района. Прибывшие на место пожарные увидели, что здание полностью охвачено огнем. К тушению привлекли дополнительные силы из Иркутска.

Установлено, что в доме в момент возгорания находилось девять человек, пятеро смогли выйти самостоятельно. Один из них получил травмы, еще один скончался в карете скорой помощи. Всего погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок.

По факту гибели пятерых человек следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование продолжается.

Иркутск, Зоя Осколкова

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