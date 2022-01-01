Пьяных хоккеистов из России сняли с рейса в Канаде

Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Калгари. Спортсмены были в нетрезвом состоянии, курили и отказывались надеть защитные маски. Об этом сообщила в твиттере журналист издания SVT Мари Леманн.

Вместе с россиянами из самолета вывели и игроков сборной Чехии. Команды должны были лететь в немецкий Франкфурт. Отмечается, что они даже зашли на борт, но затем их вывели и выгрузили багаж.

«Не все чешские и российские игроки вели себя неподобающим образом, но всех не пустили на борт самолета», – написала Леманн.

Хоккеисты принимали участие в Молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Соревнование отменили досрочно из-за коронавируса у нескольких игроков. В частности, Covid-19 обнаружили у россиянина Матвея Мичкова.

Оттава, Зоя Осколкова

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