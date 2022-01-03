В Колумбии в ходе разборок между экстремистами погибло около 20 человек

Порядка 20 человек стали жертвами разборок в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой 2 января. Конфликт разгорелся между бывшими членами распущенной организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) и боевиками «Армии национального освобождения» (АНО), – сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию «Караколь».

Сообщается, что жители колумбийского региона Араука покидают свои дома из-за смертоносных столкновений боевиков

Власти региона обратились за помощью к президенту страны Ивану Дуке. В связи с происшествием 3 января пройдет заседание Совета безопасности страны. Его участники должны дать оценку ситуации в регионе.

Следует отметить, что после того, как в ноябре 2016 года правительство Колумбии заключило с РВСК соглашение о мире, АНО, с численностью порядка 1,5 тысячи боевиков, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии.

Богота, Иван Бабурин

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