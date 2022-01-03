В Бельгии тюремщики объявили забастовку

В Бельгии персонал тюрем Фландрии и Ворста (в Брюсселе) объявил 2 января забастовку на 24 часа. Профсоюзы тюремщиков заявили, что охранники требуют решить проблему постоянной переполненности и нехватки персонала в бельгийских тюрьмах, – сообщает The Brussels Times.

По заявлению профсоюзов, кадровая структура не соответствует числу заключенных, несмотря на то, что в камеры были добавлены дополнительные койки. В 35 пенитенциарных учреждениях Бельгии есть места только для 9 500 заключенных, однако на данный момент их насчитывается 10 700.

Министр юстиции Винсент Ван Квикенборн (Open VLD) считает, что эта ситуация временная, так как бельгийские власти планируют открытие новых тюрем. Однако, тюремные охранники выразили сомнение в этих перспективах.

Робби Де Кей из социалистического профсоюза ACOD заявил: «Среди сотрудников существует большое недоверие».

Профсоюзы требуют от министра Ван Квикенборна конкретных решений. По словам Де Кей, новых тюрем, которые должны открыться в Харене и Дендермонде, недостаточно для размещения всех заключенных, особенно с учетом того, что 1 марта тюрьма Ипр закроется на ремонт.

Брюссель, Иван Бабурин

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