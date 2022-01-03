В Сирии в результате атаки боевиков погибли военные

В Сирии в ходе нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство»* на военный автобус погибли пятеро сирийских военнослужащих и 20 пострадали. Атака произошла вечером в воскресенье, 2 января, – передает государственное телевидение САР.

«Военный автобус подвергся ракетной атаке на территории примерно в 50 километрах к востоку от третьей станции в сирийской пустыне (Бадия), которую совершила группа террористов. Атака сопровождалась очередями из орудия 23-мм, в результате чего погибли пятеро военных. Еще 20 получили ранения», – говорится в сообщении телеканала.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»