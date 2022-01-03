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Понедельник, 3 января 2022, 12:16 мск

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Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Фото: Anadolu

По причине ухудшения погодных условий через пролив Дарданеллы временно приостановлено движение транзитных судов. Из-за сильного тумана в регионе на море резко ухудшилась видимость, – сообщает турецкое агентство Anadolu.

В сообщении говорится: «Управление службы судового движения в проливе Дарданеллы предупредило по рации капитанов судов, входящих с севера и юга, и объявило, что пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях. Движение судов возобновится после рассеивания тумана».

Анкара, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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