Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

По причине ухудшения погодных условий через пролив Дарданеллы временно приостановлено движение транзитных судов. Из-за сильного тумана в регионе на море резко ухудшилась видимость, – сообщает турецкое агентство Anadolu.
В сообщении говорится: «Управление службы судового движения в проливе Дарданеллы предупредило по рации капитанов судов, входящих с севера и юга, и объявило, что пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях. Движение судов возобновится после рассеивания тумана».
Анкара, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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