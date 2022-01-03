Принц Великобритании может лишиться королевского титула

Герцог Йоркский, принц Эндрю, может быть лишен королевского титула в случае проигрыша в суде по гражданскому иску Вирджинии Джуффре, обвиняющей его в сексуальном насилии. Судебный процесс будет проходить в Нью-Йорке, – сообщает The Sun.

Как отмечает издание, попытки адвокатов принца Эндрю не допустить процесса в США на том основании, что Джуффре не является гражданкой Соединенных Штатов, ни к чему не привели. Сообщается, что в случае проигрыша в суде принц Эндрю попадет во «внутреннее изгнание» и утратит возможность использовать свой титул и другие привилегии члена королевской семьи

The Sun со ссылкой на неназванный источник из окружения королевской семьи, пишет: «Если он проиграет дело, вопрос в том, что вы с ним сделаете? Вы не можете заставить его уйти в отставку, как если бы вы поступили с обычным человеком, но отказаться от герцогского титула его попросят».

Между тем, один из ведущих юристов сказал, что полиция должна расспросить принца Эндрю о том, знает ли он о торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации Джеффри Эпштейном и британской светской львицей Гилейн Максвелл.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»