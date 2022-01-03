Власти Испании задержали лодку с почти пятью тоннами марихуаны

Испанская служба таможенного надзора в водах к востоку от Гибралтарского пролива задержала лодку с более 4700 килограммов конопли на борту, – сообщает Morocco World News.

Как сообщает испанское информагентство Diario Area, во время операции на задержанном судне были арестованы три члена экипажа – граждане Марокко. Испанские власти перехватили лодку, пока она ждала передачи груза на другие лодки меньшего размера.

Операция по задержанию началась после того, как власти заметили 12-метровую лодку, оснащенную четырьмя подвесными моторами по 300 л. с. каждый. На ней находилось большое количество упаковок, аналогичных тем, которые используются для перевозки наркотических веществ.

Испанские СМИ также сообщают, что в декабре 2021 года гражданская гвардия арестовала марокканского криминального авторитета, занимавшегося контрабандой смолы конопли и кокаина, а также 16 других членов международной преступной сети. В ходе операции было изъято около одного миллиона евро наличными, 10 «люксовых» автомобилей, лодки, а также часы и ювелирные изделия на сумму более трех миллионов евро.

Мадрид, Иван Бабурин

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