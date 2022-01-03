Автобус с гражданами России попал в серьезное ДТП в Белоруссии

В посольстве России в Минске сообщили в понедельник, 3 января, что в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии госпитализированы 25 россиян. По предварительной информации, три человека находятся в тяжелом состоянии, – передает РИА Новости.

ДТП с участием экскурсионного автобуса произошло ранее в в понедельник, 3 января, на 120 км автодороги М-8 «Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины».

Пресс-секретарь дипмиссии РФ в Белоруссии Алексей Маскалев рассказал следующее: «По предварительным данным, в автобусе был 41 гражданин России. 25 человек находятся в двух больницах в Витебске, трое в тяжелом состоянии. Это предварительная информация, она уточняется. Необходимая помощь оказывается».

Маскалев отметил, что российские дипломаты находятся на связи с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации, в Витебске работает почетный консул России.

Как сообщает минздрав Белоруссии, в ДТП пострадал 41 россиянин, в больницы были доставлены шесть граждан РФ. Информация уточняется.

В сообщении ведомства в Telegram говорится: «По предварительным данным, пострадал 41 пассажир, все граждане России, туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 – средней тяжести, остальные – легкой степени».

Минск, Иван Бабурин

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