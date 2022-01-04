Саакашвили выдвинул ультиматум

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили грозит прибегнуть к «крайней форме протеста», если к нему в тюрьму не допустят независимых врачей и не предоставят возможность конфиденциального общения с посетителями, – сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Саакашвили Шота Тутберидзе.

«Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста», – заявил журналистам Тутберидзе.

По словам адвоката, Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами.

Шота Тутберидзе также сказал: «Мы, адвокаты также требуем от пенитенциарной службы конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками».

Тбилиси, Иван Бабурин

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