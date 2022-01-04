В Германии детей привили взрослой вакциной

В немецком Ганновере 42 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет по ошибке получили взрослую дозу вакцины от COVID-19, -сообщает РИА Новости.

Специалисты считают, что такая ошибка может привести к серьезным последствиям. Всем родителям сообщили о произошедшем по телефону и электронной почте.

Представитель ганноверского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф сказала, что «побочные эффекты ограничатся жаром и реакцией на коже».

Следует отметить, что в ФРГ два компонента вакцины от коронавируса получили почти 60 млн. человек (71,1% населения), из них ревакцинацию прошли 32,3 млн. жителей (38,8%).

Берлин, Иван Бабурин

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