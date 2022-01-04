Польские шахтеры начали забастовку

Акцию протеста начали Польские горняки во вторник, 4 января, заблокировав вывоз угля из шахт. Планируется, что акция протеста продлится до среды, 5 января, – сообщает Польское агентство печати.

Отмечается, что протесты на шахтах начались после того, как работники не смогли договориться с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG) о дополнительной оплате за сверхурочную работу. Протесты проводятся на разных шахтах PGG. Шахтеры не дают грузить уголь в вагоны или блокируют движение поездов с территории предприятий.

Глава профсоюза польских горняков «Солидарность» Богуслав Хутек заявил: «Мы ничего не требуем. Мы хотим только, чтобы кто-то оценил по достоинству наш тяжелый труд».

Со своей стороны, в PGG уверяют, что работодатели готовы продолжить переговоры с шахтерами через посредника. Общая сумма, которая необходима на реализацию требований протестующих, составляет около 130-140 млн. злотых ($32-35 млн). Как ожидается, следующий раунд переговоров пройдет 10 января.

Варшава, Иван Бабурин

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