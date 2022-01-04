В Охотском море российское судно подало сигнал «SOS»

сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса подал экипаж грузового судна «Григорий Ловцов» в Охотском море, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По информации МЧС, экипаж состоит из восьми человек, пострадавших нет.
В сообщении ведомства говорится: «В 13:10 мск. в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна «Григорий Ловцов» подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа».
Как уточнили в МЧС, судно «Григорий Ловцов» находится в акватории Охотского моря рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 км от берега.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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