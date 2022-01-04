Украинский город-курорт Трускавец остался без воды

Департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА во вторник, 4 января, сообщил, что курортный город Трускавец Львовской области с населением около 30 тысяч с 3 января остался без водоснабжения. «Дрогобычводоканал» прекратил подачу воды из-за окончания действия договора и накопив задолженность почти 13 млн.гривен (35 490 000 руб. по курсу).

Как сообщает украинское издание Страна. ua, жители Трускавца возмущены сложившейся ситуацией, в соцсетях они призывают к забастовке 5 января перед горсоветом в случае, если водоснабжение не возобновится в течение 4 января.

В сообщении департамента гражданской защиты населения Львовской ОГА говорится: «В связи с тем, что между ООО «Трускавецкий водоканал» и КП «Дрогобычводоканал» не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, в связи с чем с 9:00 часов 3 января КП «Дрогобычводоканал» прекратило подачу воды в г. Трускавец».

В Дрогобычводоканале также сообщили, что по состоянию на 3 января 2022 года долг ООО «Трускавецкий водоканал» перед КП «Дрогобычводоканал» составляет 12,5 млн. гривен.

Львов, Иван Бабурин

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