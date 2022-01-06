«Десятки ликвидированы»: полиция Алматы заявила о попытке захватить ведомство

Административные здания и Департамент полиции в Алматы минувшей ночью подверглись атаке. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Салтанат Азирбек.

«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – заявил он.

Как уже сообщал «Новый День», массовые протесты начались в Казахстане 2 января в связи с резким ростом цен на топливо. В Алматы начались столкновения с силовиками. По всему Казахстану отключен интернет, закрыты финансовые учреждения, прекращено вещание ряда телеканалов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева, ввел в стране чрезвычайное положение и обратился за помощью в ОДКБ.

Алматы, Игорь Юров

© 2022, РИА «Новый День»