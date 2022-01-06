В Якутске пытались поджечь здания республиканского правительства

В столице Якутии мужчина поджег ковры перед зданиями республиканского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром около 4 часов по местному времени.

«Нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома Правительства 1 и Доме Правительства 2. Никто не пострадал, – сообщили ГБУ РС(Я ) «Служба эксплуатационно-технического обслуживания». – Сотрудниками МВД Якутии установлена личность подозреваемого. Инициирована проверка в отношении действий сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий».

Камеры видео наблюдения зафиксировали, что перед тем, как поджечь ковры, дебошир кричал: «Казахи! Мы с вами!», а затем разразился нецензурной бранью.

Якутск, Игорь Юров

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