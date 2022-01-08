СКР возбудил дело после пожара в пансионате для пожилых в Кузбассе – погибли четверо

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью четырех человек при пожаре в частном пансионате для престарелых людей в Кемеровской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пожар произошел в ночь на субботу, 8 января, в пансионате «Золотой век» в садовом некоммерческом товариществе «Печатник» в Кемеровском муниципальном округе.

По версии следствия, огонь вспыхнул в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация.

«Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Назначены экспертизы для установления причин смерти погибших и для определения причин пожара.

В настоящее время следователи работают с предпринимателем, которому принадлежит пансионат. Изъята документация, имеющая значение для расследования происшествия.

По информации МЧС РФ, возгорание возникло на первом этаже здания пансионата. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 48 человек. В тушении огня были задействованы 48 человек и 14 единиц техники.

Кемерово, Наталья Петрова

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