В Башкирии посетители бани попали в реанимацию после отравления хлором

В Башкирии 11 человек попали в больницу после того, как надышались парами хлора в бассейне банного комплекса. Двое пострадавших помещены в реанимацию.
Инцидент произошел в Иглийском районе республики, сообщает региональное управление МЧС. По его данным, 11 человек, по предварительным данным, надышались хлором в банном комплексе «Домашний» в селе Ясная поляна. Все пострадавшие госпитализированы – двое находятся в реанимации, девять человек – в токсикологическом отделении, отмечается в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются. В ведомстве предположили, что в бассейне банного комплекса концентрация хлора была больше положенной. На место направлена оперативная группа республиканского главка МЧС и лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС, передает «Интерфакс».
Уфа, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube