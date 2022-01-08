В Башкирии посетители бани попали в реанимацию после отравления хлором

В Башкирии 11 человек попали в больницу после того, как надышались парами хлора в бассейне банного комплекса. Двое пострадавших помещены в реанимацию.

Инцидент произошел в Иглийском районе республики, сообщает региональное управление МЧС. По его данным, 11 человек, по предварительным данным, надышались хлором в банном комплексе «Домашний» в селе Ясная поляна. Все пострадавшие госпитализированы – двое находятся в реанимации, девять человек – в токсикологическом отделении, отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. В ведомстве предположили, что в бассейне банного комплекса концентрация хлора была больше положенной. На место направлена оперативная группа республиканского главка МЧС и лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС, передает «Интерфакс».

Уфа, Наталья Петрова

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