В Мордовии учитель стрелял в директора школы

В Мордовии учитель школы выстрелил из травматического пистолета в директора, а затем ранил ее супруга. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в селе Лямбирь. 41-летний педагог пришел в квартиру к директору школы и выстрелил ей в живот. Когда супруг женщины пытался отнять пистолет, нападавший выстрелил и в него, после чего скрылся.

Пострадавших доставили в больницу. Женщину после осмотра отпустили домой, мужчина проходит лечение.

У стрелявшего изъяли травматический пистолет. Установлено, что оружие зарегистрировано в установленном порядке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Саранск, Зоя Осколкова

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