В Татарстане мужчина напал на полицейских с газовым пистолетом

В Татарстане житель, вооруженный газовым пистолетом и ножом, напал на полицейских. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следствия, днем 4 января сотрудники полиции прибыли в квартиру к подозреваемому, куда их вызвала его жена. Мужчина, предположительно, находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно.
Когда полицейские зашли внутрь, подозреваемый дважды выстрелил в одного из них из газового пистолета, а затем взял нож и замахнулся на правоохранителя. Второй сотрудник в ответ брызнул из газового баллончика, после чего нападавший сдался.
«Следственными органами… в отношении 37-летнего жителя города Лениногорска возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Расследование продолжается.
Казань, Зоя Осколкова
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