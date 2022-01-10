В Татарстане мужчина напал на полицейских с газовым пистолетом

В Татарстане житель, вооруженный газовым пистолетом и ножом, напал на полицейских. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, днем 4 января сотрудники полиции прибыли в квартиру к подозреваемому, куда их вызвала его жена. Мужчина, предположительно, находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно.

Когда полицейские зашли внутрь, подозреваемый дважды выстрелил в одного из них из газового пистолета, а затем взял нож и замахнулся на правоохранителя. Второй сотрудник в ответ брызнул из газового баллончика, после чего нападавший сдался.

«Следственными органами… в отношении 37-летнего жителя города Лениногорска возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Расследование продолжается.

Казань, Зоя Осколкова

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