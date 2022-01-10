Детей покусали клопы в лагере в Пермском крае, начата проверка

Прокуратура начала проверку лагеря в Пермском крае после сообщений в СМИ о покусанных клопами отдыхавших в нем детях.

Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Сказка» в городе Березники в зимние каникулы.

Прокуратура «организовала проверку соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха», говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры совместно с контролирующими органами оценят качество оказанных услуг и проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере.

По информации местных СМИ, в детском лагере в Березниках детей покусали клопы, которые завелись в матрасах. Из-за праздников не удалось вызвать специалистов для проведения спецобработки. Вожатые безуспешно попытались самостоятельно избавиться от паразитов.

Пермь, Наталья Петрова

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