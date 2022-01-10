Детей покусали клопы в лагере в Пермском крае, начата проверка

Прокуратура начала проверку лагеря в Пермском крае после сообщений в СМИ о покусанных клопами отдыхавших в нем детях.
Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Сказка» в городе Березники в зимние каникулы.
Прокуратура «организовала проверку соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха», говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры совместно с контролирующими органами оценят качество оказанных услуг и проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере.
По информации местных СМИ, в детском лагере в Березниках детей покусали клопы, которые завелись в матрасах. Из-за праздников не удалось вызвать специалистов для проведения спецобработки. Вожатые безуспешно попытались самостоятельно избавиться от паразитов.
Пермь, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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