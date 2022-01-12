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Среда, 12 января 2022, 08:18 мск

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Четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

На юге Красноярского края автобус столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Авария произошла около 9:15 по местному времени в районе поселка Кошурниково Курагинского района. «В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью», – говорится в сообщении.

На месте аварии работает оперативно-следственная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.

Позже в пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что среди погибших в ДТП двое детей.

Причины аварии выясняются.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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