В Астраханской области произошел сбой в системе «112»

Управление МЧС Астраханской области сообщило о возможных сбоях в работе системы связи с экстренными службами «112». Причина возникших проблем в технических неполадках.

В МЧС уточнили, что номер 112 доступен для текстовых сообщений. Также о происшествиях можно сообщить по номеру пожарной охраны – 101, полиции – 102, скорой помощи – 103, газовой службы – 104.

Для связи с другими региональными экстренными службами телефонные номера указаны на сайте регионального управления МЧС.

По данным областных властей, за сутки на единый номер 112 поступает до 3 тысяч сообщений. При этом один оператор за смену отрабатывает в среднем до 300 звонков.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»