На Камчатке начали проверку из-за смерти девушки после вакцинации от Covid-19

Министерство здравоохранения Камчатского края проводит проверку по факту смерти 18-летней девушки после прививки от коронавируса. Точную причину летального исхода установят эксперты.

По данным регионального минздрава, девушка прошла вакцинацию двухкомпонентным препаратом. 18 ноября 2021 года была введена первая доза. «После этого в течение трех недель девушка не обращалась в медицинские учреждения с какими-либо жалобами на самочувствие. 12 декабря ей сделали вторую прививку, и через пять дней она была госпитализирована с предварительным диагнозом «инсульт», – сообщили в министерстве.

Нарушений в работе врачей стационарного отделения не выявлено. При этом в соцсетях распространяется информация, что причиной смерти могла стать вакцинация.

В свою очередь в минздраве уточнили, что у пациентки могла быть хроническая болезнь, о которой она сама не знала, а потому и не сообщила о ней медикам поликлиники перед вакцинацией. Точную причину смерти предстоит установить медицинским экспертам.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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