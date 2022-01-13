Житель ЕАО организовал нападение на требовавшую развода жену

Двое неизвестных ограбили и избили жительницу Биробиджана посреди улицы. Позже нападавшие признались, что подговорил их на преступление муж потерпевшей.

По данным полиции, супруги находятся в процессе развода. Мужчина решил сделать так, чтобы жена нуждалась в его защите и отказалась расставаться. Он нанял двух знакомых для ограбления супруги и предложил им оставить себе похищенные вещи в счет платы за нападение.

Мужчины напали на биробиджанку, несколько раз ударили и отобрали сумку, где был мобильный телефон и около двух тысяч рублей наличными. Случайный свидетель позвонила в полицию, и нападавших вскоре задержали. Во время допроса они и сделали неожиданное признание.

«Задержанные признались, что организатор преступления – муж пострадавшей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ – грабеж», – пояснили в УМВД по Еврейской АО.

Биробиджан, Наталья Рязанова

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