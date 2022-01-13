В столице Сахалина ввели режим ЧС и приостановили работу транспорта из-за метели

Власти Южно-Сахалинска ввели режим ЧС из-за заметенных снежным бураном дорог. В областном центре приостановлена работа городского и междугороднего транспорта, отменены авиарейсы по восьми направлениям.

«С 19:00 по местному времени (11:00 мск) прекратит работу общественный транспорт. Состояние дорог требует тщательной расчистки, а нахождение на линии пассажирских автобусов затрудняет эти работы», – сообщили в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.

Отменено движение автобусов из областного центра в Аниву, Долинск, Корсаков, Поронайск, Александровском-Сахалинский, Макаров, Невельск, Углегорск, Вахрушев, Быков, а также в Новотроицкое, Троицкое, СНТ «Ягодка», Охотское. Приостановлены полеты по восьми направлениям, в том числе во Владивосток, Оху, Комсомольск-на-Амуре, Курильск, рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде сильного ветра со снегом, ограничением видимости (менее 100 м), снежными переметами закрыто движение для всех видов транспорта на федеральных трассах: Южно-Сахалинск – Оха, Южно-Сахалинск – Корсаков.

В южных районах Сахалина школы перевели на дистанционное обучение по 14 января включительно. Прервалось электроснабжение ряда поселений, работы продолжаются в селах Тамбовское, Ожидаево, Чистоводное, Стародубское и Пятиречье. Продолжающаяся метель осложняет ремонт, а рабочим приходится добираться до мест поломки на лыжах и снегоходах.

В поселке Троицком без света и тепла остались порядка двух тысяч человек в результате хлопка газа. После дня работ электричество подали во все частные и 14 многоквартирных домов. Власти обещали в ближайшее время вернуть электричество остальным жителям, чтобы они смогли обогреваться до подачи тепла.

Отопление подключат только после двойной проверки системы. В поселке организованы пункты обогрева, куда всех желающих доставляет дежурная машина.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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