Ученики сельской школы под Хабаровском вторую зиму учатся в куртках

Прокуратура начала проверку в школе села Ильинка в Хабаровском крае после сообщений в СМИ о замерзающих учениках. Родители пожаловались, что дети с 2020 года зимой сидят в классах в теплой одежде.

С наступлением зимы занятия начинают на час позже, а уроки длятся по 30 минут. В учебных кабинетах стоять обогреватели, но ученики все равно сидят за партами в свитерах и куртках. Перед каникулами родителей попросили сдать деньги на монтажную пену, чтобы утеплить окна.

«Промерзают торцевые стены, крыша, окна, отмостки. Управление образования все знает, скидывают шишки на директора. С декабря родители вынуждены собирать деньги на ремонт окон – приобретаем монтажную пену. С каникул дети вышли на занятия в теплых вещах», – рассказала мама одного из учеников школы.

По ее словам, в прошлом учебном году руководство школы отправляло замеры температуры руководству района и даже края. Власти обещали исправить ситуацию в 2021-2022 годах, но пока ничего не изменилось.

Прокуратура Хабаровского края начала проверку. В администрации Хабаровского района заверили, что держат вопрос на контроле. С 17 января подрядчик начнет комплексное обследование здания школы.

На фоне резонанса из-за школы с Ильинке прошли проверки школ в краевом центре. В нескольких учебных заведениях нашли сквозняки из-за неисправны окон, пишет dvhab.ru.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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