На железной дороге в Сибири произошла утечка высокотоксичного вещества

В Новосибирске произошла утечка опасного вещества из цистерны грузового поезда. Второй день специалисты занимаются ликвидацией последствий аварии.

Капельную течь безводного газа обнаружили сотрудники РЖД в цистерне на станции Инская. Вагон отогнали на отдельный путь. Речь идет о диметиламине – высокотоксичном производном аммиака, передает «Интерфакс».

«Пострадавших нет, угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло», – сообщил представитель Западно-Сибирской железной дороги.

На месте происшествия регулярно проверяют пробы воздуха и почвы, работает химико-радиометрическая лаборатория, добавили в региональном управлении МЧС.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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