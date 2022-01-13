Арестован Врио вице-губернатора Тамбовской области

Врио вице-губернатора Тамбовской области Владимир Громов, подозреваемый в покровительстве хищения более 25 млн. рублей в рамках национального проекта «Демография», арестован по решению суда на два месяца. Чиновника задержали после обысков, проведенных у него 1 января сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ, сообщают Известия со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следствия, в рамках нацпроекта в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для детских садов на общую сумму свыше 25 млн. рублей. Большая часть договоров не была исполнена, несмотря на то, что товары были оплачены в полном объеме.

В ходе досудебного разбирательства удалось установить причастность к этому руководителей дошкольных учреждений и коммерческой организации, которым покровительствовал Громов. В частности, деньги перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и похищались. В результате бюджету Тамбовской области был причинен ущерб в особо крупном размере.

В отношении чиновника возбуждены два уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Громов был назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области в октябре прошлого года. В круг его обязанностей входит координация работы комитетов госзаказа и управления имуществом области. Общий стаж работы чиновника в органах исполнительной власти составляет 20 лет.

Тамбов, Иван Бабурин

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