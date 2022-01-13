Посольство США в Багдаде обстреляно ракетами

Ракетному обстрелу в четверг, 13 января, подверглась «зеленая зона» столицы Ирака Багдад. «Зеленая зона» – район, где расположены дипломатические миссии, в том числе посольство США, – передает агентство Reuters.

По имеющейся информации, по «зеленой зоне» были выпущены три ракеты. Американские военные задействовали систему противоракетной обороны.

Сведений о пострадавших нет. Данных о том, кто и откуда вел ракетный обстрел также пока нет.

Багдад, Иван Бабурин

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